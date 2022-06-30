МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании одобрили рекордные суммарные дивиденды за 2021 год в размере 41,66 рубля на акцию, из них на финальные приходится 23,63 рубля на акцию, сообщила компания. Фондовые индексы Европы завершили квартал максимальным с 2020 года падением

Таким образом, общая сумма средств, направляемая на выплату дивидендов составит 441,5 миллиарда рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам "Роснефти".

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2021 году составила рекордные для нее 883 миллиарда рублей против 132 миллиардов рублей годом ранее.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 11 июля.

Основной акционер "Роснефти" — государство, через компанию "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно. За небанковской кредитной организацией АО "Национальный расчетный депозитарий" числится 10,7%.