МОСКВА, 30 июня — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в июле роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Цены на нефть упали, прервав самый продолжительный с 2011 года период роста

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи в июле вырастет на 0,97%, до 2226,25 пункта, РТС упадет на 2,09%, до 1316,87 пункта на фоне роста курса доллара к рублю.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 2,22 доллара, до 113,12 доллара за баррель, курс евро на форексе опустится на 1 цент, до 1,04 доллара, стоимость золота чуть снизится в пределах 20 центов, до 1812 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,2% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара подскочит на 3,72 рубля, до 55,17 рубля, евро — на 4,19 рубля, до 57,88 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка опасается, что развитые страны могут войти в фазу спада уже в этом году, об этом говорят: ухудшение деловой активности и рост ставок в развитых странах, а также сохранение высокого ценового давления, имеющего в значительной степени немонетарный характер из-за санкций и последствий локдаунов в КНР. Эксперт видит риск сохранения негативных настроений на мировых рынках в ближайшие месяцы.

Заседание ЕЦБ состоится 21 июля, регулятор завершает антикризисную программу выкупа активов и пока ориентирует на повышение ключевых ставок на 25 базисных пунктов, но не исключает повышения и на 50 базисных пунктов, причем последнее выглядит более вероятным, отмечает аналитик.

Он также напоминает, что 26-27 июля свое заседание проведет Федеральная резервная система США, которая уже сообщила, что "хайк" может составить, как и в июне, 75 базисных пунктов.

Ключевым риском для мировых рынков в июле и во втором полугодии в целом является возможная рецессия в США в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Сырьевые цены и глобальные площадки могут "забуксовать" в свете ухудшения макропоказателей в США и Европе и одновременного ужесточения ДКП ключевыми ЦБ с целью сдержать разбушевавшуюся инфляцию, считает Александр Бахтин ИЗ "БКС Мир инвестиций".

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что сырьевые рынки будут выигрывать от повышенного спроса на ресурсы в Юго-Восточной Азии, от геополитических рисков на фоне конфликта Россия-Украина, а также от высоких инфляционных ожиданий. Скорее всего, нефть будет весь месяц торговаться выше 110 долларов за баррель, а также эксперт ожидает нового тестирования уровня 120 долларов за баррель.

Золото на фоне продолжения цикла увеличения ставок, скорее всего, останется под понижательным давлением и продолжит торговлю в районе 1800 долларов за тройскую унцию, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российская экономика продолжит постепенное замедление. Инфляция в первые недели месяца вырастет из-за повышения тарифов, но затем может начаться сезонная дефляция", — говорит Валерий Вайсберг из УК "Регион Эссет Менеджмент".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Андрей Верников из "Универ Капитала" в июле ожидает боковой динамики индекса Мосбиржи: после того как "Лукойл", "Газпром" и некоторые другие эмитенты отказались от выплаты дивидендов, у инвесторов мало оснований для покупки российских акций.

"Российский фондовый рынок пока не адаптировался к новым реалиям, что будет выражаться в очень высокой волатильности. Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2200-2500 пунктов, и мы ожидаем, что большую часть времени торги будут проходить у нижней границы этого диапазона", — говорит Манько из РИА Рейтинга.

Российский фондовый рынок в июле, особенно во второй половине месяца после основных дивидендных отсечек, может столкнуться с повышенными понижательными рисками в связи с потерей многими компаниями важных краткосрочных драйверов роста и сохраняющейся экономической неопределенностью, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В конце июля дополнительным негативным фактором для компаний РФ может стать и публикация полугодовых результатов ввиду рисков как снижения основных финансовых показателей, так и ухудшения прогнозов на среднесрочную перспективу после учета первых санкционных эффектов, обращает внимание она.

Локтюхов из Промсвязьбанка опасается, что безыдейность в ключевых "фишках" сырьевых секторов в условиях крепкого рубля и сохраняющейся повышенной экономической неопределенности, а также негативная внешняя конъюнктура могут увести в июле индекс Мосбиржи ниже, в район 2000 пунктов.

РУБЛЬ УКРЕПИТСЯ, НО ЕГО ПОПЫТАЮТСЯ СДЕРЖАТЬ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что для динамики рубля в предстоящем месяце будут особо важны события первой недели, на которой правительство должно раскрыть подробности мер, направленных на сдерживание рубля. По его мнению, инвесторы будут ждать детали относительно предложенного механизма валютных интервенций с использованием дружественных валют.

"В целом в июле спрос на валюту в связи с импортными ограничениями, вероятно, останется пониженным, и на фоне существенного притока валютной выручки у курса доллара остается потенциал опуститься на время ниже 50 рублей. Сдержать дальнейшее укрепление рубля в предстоящем месяце, впрочем, могут новые действия правительства – если их реализация состоится в июле, то под конец месяца курс доллара, вероятно, вернется на уровни выше 55 рублей", — прогнозирует эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинга делится мнением, что рубль не исчерпал пока потенциала укрепления, и это может привести к новым "рекордам". "Мы ожидаем увидеть курс в течении месяца ниже 49 рублей за доллар, однако еще более радикальное укрепление национальной валюты имеет низкую вероятность", — полагает он.

"Снижение экспорта газа в Европу в июне и, вероятно, в июле, приведет к сокращению продажи валютной выручки, в то время как импорт продолжит восстановление", — предполагает Валерий Вайсберг из УК "Регион Эссет"

Андрей Верников из ИГ "Универ Капитал" обращает внимание, что курсы валют недружественных стран в июне были на локальном минимуме, в июле меры по их повышению через кросс-курсы дружественных валют могут дать определенный эффект. "Я ожидаю небольшого роста курса доллара и евро. Доллар может повыситься до 55-56 рублей", — делает прогноз эксперт.

"Против рубля в июле может выступить положение российской валюты у пиков с 2015 года, а также обеспокоенность российских властей ее чрезмерным укреплением и возможность введения новых мер, направленных на смягчение валютных ограничений", — отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал".

Тем не менее в условиях лимитов на движение капитала, резкого сокращения импорта, а также санкционных рисков иностранная валюта вряд ли будет пользоваться сильным спросом, защищая рубль от резкого обесценивания, замечает она. "Некоторая коррекция доллара и евро наверх, тем не менее, представляется вполне возможной", — прогнозирует Кожухова.

Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" отмечает, что рубль в июле может немного ослабнуть на фоне сокращения экспорта в Европу и наращивания импорта, включая механизмы параллельного импорта товаров. "Также можно ожидать смягчения мер валютного контроля для физических лиц. В случае продолжения тенденции на укрепление рубля Минфин РФ может начать операции по валютным интервенциям в дружественных валютах", — заключает эксперт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На фондовом рынке предпочтение будет отдаваться компаниям из нециклических секторов, возможно сохранение позиций по сырьевому сектору на фоне высоких цен на основные позиции товарно-сырьевых рынков. В условиях замедления темпов роста мировой экономики высокотехнологичный сектор может выглядеть менее интересно, при этом акции защитных отраслей могут продемонстрировать рост", — говорит Евстифиев из банка "Зенит".

Манько из РИА Рейтинга считает, что несколько лучше рынка будут выглядеть акции российских ритейлеров и строительных компаний, а хуже рыка будут акции металлургов и машиностроительных компаний.

"Вероятно, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку на июльском заседании. Это снизит привлекательность депозитов и немного улучшит отношение к рынку акций. Однако перспективы российского экспорта в Европу продолжат ухудшаться, что будет сокращать доходы отечественных экспортеров", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиций".

Кожухова из ИК "Велес Капитал" полагает, что позитивные сюрпризы могут прийти по эмитентам, которых санкции затронули в меньшей степени, например, производителей удобрений, сектора телекоммуникаций, электроэнергетики и ритейлеров. Об улучшении геополитической обстановки пока говорить не приходится, но и данный фактор рано или поздно реализуется, добавляет аналитик.

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что лучше рынка в июле могут оказаться внутренние сектора, не подверженные значимым санкционным и экономическим рискам, или их уже учитывающие. Эксперт рассчитывает на новые попытки развить восстановление в акциях финсектора.

Также позитивно эксперт смотрит на бумаги девелоперов (ПИК, "Самолет"), способные вырасти в условиях снижения ипотечных ставок, а также на отдельные идейные "бумаги" потребительского сектора ("Детский Мир").

"Рассчитываем на некоторое, уже назревшее, ослабление рубля — ждем более решительных мер правительства по нормализации курса и постепенное восстановление импорта, что послужит и восстановлению интереса к акциям сталелитейных компаний", — добавляет он.