МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок пережил по итогам первого полугодия самое значительное снижение за полвека на страхах инфляции, повышения ставок и рецессии. Индексы Уолл-стрит снижаются примерно на 2%

Индекс широкого рынка S&P 500 с начала года упал на 20,6%, понеся самые значительные потери с 1970 года. Полугодовое снижение технологического NASDAQ и промышленного Dow Jones составило 29,5% и 16%, соответственно, — худшая динамика с 1971 и 1962 годов.

"Реальность продолжает кусаться. В этом году есть высокая вероятность рецессии, и все большее число инвесторов это признают", — сказал аналитик трейдинговой онлайн-платформы OANDA Крейг Эрлам.

В четверг Dow Jones снизился на 0,82% до 30775,43 пункта, NASDAQ – на 1,33% до 11028,74 пункта, S&P 500 – на 0,88% до 3785,38 пункта.