МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром, в первый день нового полугодия, несколько снижается за счёт укрепления доллара по отношению к другим основным мировым валютам, но всё ещё остаётся дороже 1,8 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

По состоянию на 8.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 5,05 доллара, или на 0,28%, до 1802,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,84% — до 19,977 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал курс американской валюты, которая служит альтернативой золоту для инвестиций в "надёжные" активы. Так, индекс доллара растёт на 0,23%, до 104,9 пункта.

Более дорогой доллар также делает сырьевые товары менее выгодными для покупки.

Такой динамике американской валюты способствует ожидания дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом США.