МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу, в первый день нового полугодия, продолжила снижение и снова падает почти на 2%, в то время как инвесторы взвешивают вероятность рецессии мировой экономики, которая может обрушить спрос на промышленные металлы, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота умеренно снизилась на дорогом долларе

По состоянию на 8.13 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,75%, до 3,616 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,7%, до 8258 долларов, алюминия — на 1,03%, до 2445,5 доллара, цинка — на 6,04%, до 3157 долларов.

На рынке меди в пятницу утром наблюдается заметное снижения, поскольку на рынках не утихают опасения вокруг глобальной рецессии в связи с более жесткой монетарной политикой мировых центробанков в их борьбе с высокой инфляцией. В случае глобальной рецессии спрос на сырьевые товары упадет.