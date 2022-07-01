МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" растут на 6,9% после сообщения об отказе от моратория на банкротство, следует из динамики торгов на Московской бирже. "Сургутнефтегаз" отказался от моратория на банкротство

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" растут на 6,85% и уже подскакивали на 9,86% — до 26,4 рубля, его привилегированные акции поднимаются на 1,09%, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,5%.

Ранее в пятницу стало известно, что компания разместила на Федресурсе заявление об отказе от моратория на банкротство.

Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, что должно дать компаниям возможность справиться с текущими трудностями. При этом любая организация вправе отказаться от него, разместив соответствующее заявление на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурсе).

Отказ от моратория снимает с компании ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.