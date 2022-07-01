МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на сохранении и в новом полугодии общего пессимизма относительно дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к росту на новостях о перебоях с поставками из Ливии

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,36%, до 30670 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 11466,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3773,25 пункта.

На рынках сохраняются сомнения относительно дальнейшего развития экономики. Инфляция остается высокой, причём в глобальном масштабе. Так, Евростат сообщил об ускорении инфляции в еврозоне до 8,6%, что стало новым рекордом. В то время как рост потребительских цен бьет рекорды, центральные банки намерены поднимать учётные ставки выше и выше. Однако резкое повышение чревато замедлением экономического развития.

О рисках для экономики ранее предупреждал и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Он отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики ФРС, однако борьба с инфляцией остается более приоритетной задачей

ВВП США уже стал снижаться. В первом квартале, по окончательной оценке, показатель упал на 1,6% в пересчете на год.