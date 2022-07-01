МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит на старте сессии снизились. Вторая половина года началась для них на унылой ноте: инвесторы обеспокоены тем, что экономический рост может пострадать от решительных шагов политиков, твердо намеренных побороть подскочившую инфляцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 37,66 пункта, или на 0,12%, до 30 737,77 пункта. S&P 500 снизился на 4,38 пункта, или 0,12%, до 3 781,00 пункта, а Nasdaq Composite упал на 21,90 пункта, или 0,20%, до 11 006,83 пункта.