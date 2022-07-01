МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит на старте сессии снизились. Вторая половина года началась для них на унылой ноте: инвесторы обеспокоены тем, что экономический рост может пострадать от решительных шагов политиков, твердо намеренных побороть подскочившую инфляцию. Рубль показывает кратковременное укрепление

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 37,66 пункта, или на 0,12%, до 30 737,77 пункта. S&P 500 снизился на 4,38 пункта, или 0,12%, до 3 781,00 пункта, а Nasdaq Composite упал на 21,90 пункта, или 0,20%, до 11 006,83 пункта.