МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу после выхода слабой статистики по стране, свидетельствуют данные торгов. События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июля

По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,62%, до 30584,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 11005,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3772,12 пунктов.

Инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне упал до 53% с 56,1% в мае, в то время как прогнозировалось снижение до 54,9%.

С понедельника же DJIA уменьшился на 2%, NASDAQ – на 4,4%, S&P 500 – на 2,7%. Беспокойство относительно возможности рецессии все еще остается главным фактором на рынке. Ужесточение монетарной политики мировых центробанков, с одной стороны, может сдержать ускорение инфляции, а с другой – затормозить экономический рост.

"Мы считаем, что еще не достигли технической рецессии. Однако я не знаю, насколько это важно. Любые положительные новости могут стать драйверами для очередного ралли, но мы не думаем, что постоянное ралли возможно до тех пор, пока инфляция не покажет признаки замедления", — цитирует агентство Блумберг гендиректора Laffer Tengler Нэнси Тэнглер (Nancy Tengler).