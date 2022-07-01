Курс доллара растет до 54,11 рубля, евро — до 56,11 рубля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции перед выходными: доллар подскакивал почти до 56 рублей, евро был недалеко от 58 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 17.28 мск растет на 2,66 рубля, до 54,11 рубля, евро — на 2,43 рубля, до 56,11 рубля.
В ходе торгов доллар максимально поднимался до 55,87 рубля, евро – до 57,87 рубля.
РУБЛЬ ВЗЯЛ ПАУЗУ
Первый день июля начался с небольшого снижения курса отечественной валюты, затем падение усилилось. В результате доллар поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня, а евро закрепился в районе 57 рублей впервые с 27 июня.
Также заметно укрепляется юань к рублю, его курс уже доходил до 9,01 рубля.
Юань активно начал расти к рублю после слов министра финансов Антона Силуанова в среду, что Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.
В четверг Банк России сообщил, что с 1 июля повысил до 1 миллиона долларов со 150 тысяч долларов месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку. В последний день июня рынок проигнорировал это послабление.
"Рубль с первых минут торгов начал слабеть. Мы предполагали подобный сценарий в конце недели. Частично можно говорить о том, что Минфин и ЦБ РФ обозначают уровень в 50 за доллар в качестве зоны активной обороны курса. То есть спекулянты пересматривают свои ожидания по дальнейшему укреплению рубля и фиксируют прибыль", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".
Впрочем, это не исключает новых попыток рубля укрепиться, если экспортёры продолжат продавать валюту в прежних объёмах на фоне слабого спроса со стороны импортёров, добавляет он.
"Пара доллар-рубль опустилась к минимуму за семь лет. В последние дни укрепление рубля приостановилось, но обусловившие эту динамику факторы продолжают воздействовать на котировки. Инвесторы, а также субъекты внешнеторговой деятельности по мере возможности переходят на альтернативные валюты. С февраля средний дневной оборот юаня в паре с рублем на Мосбирже вырос в 20 раз. Также на отечественной площадке запускаются торги валютами других стран", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
ПРОГНОЗЫ
Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет быстро вернуться к укреплению.
Юрий Попов из SberCIB Investment Research допускает, что уже на следующей неделе Минфин может объявить о покупках валюты. Впрочем, на взгляд аналитика, более вероятно, что он отложит эту меру на несколько недель для противодействия потенциальному резкому укреплению рубля ниже 50 за доллар.
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837363268.html