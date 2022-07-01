МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции перед выходными: доллар подскакивал почти до 56 рублей, евро был недалеко от 58 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Фондовые индексы США снижаются на фоне слабой статистике по стране

Курс доллара расчетами "завтра" к 17.28 мск растет на 2,66 рубля, до 54,11 рубля, евро — на 2,43 рубля, до 56,11 рубля.

В ходе торгов доллар максимально поднимался до 55,87 рубля, евро – до 57,87 рубля.

РУБЛЬ ВЗЯЛ ПАУЗУ

Первый день июля начался с небольшого снижения курса отечественной валюты, затем падение усилилось. В результате доллар поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня, а евро закрепился в районе 57 рублей впервые с 27 июня.

Также заметно укрепляется юань к рублю, его курс уже доходил до 9,01 рубля.

Юань активно начал расти к рублю после слов министра финансов Антона Силуанова в среду, что Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.

В четверг Банк России сообщил, что с 1 июля повысил до 1 миллиона долларов со 150 тысяч долларов месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку. В последний день июня рынок проигнорировал это послабление.

"Рубль с первых минут торгов начал слабеть. Мы предполагали подобный сценарий в конце недели. Частично можно говорить о том, что Минфин и ЦБ РФ обозначают уровень в 50 за доллар в качестве зоны активной обороны курса. То есть спекулянты пересматривают свои ожидания по дальнейшему укреплению рубля и фиксируют прибыль", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Впрочем, это не исключает новых попыток рубля укрепиться, если экспортёры продолжат продавать валюту в прежних объёмах на фоне слабого спроса со стороны импортёров, добавляет он.

"Пара доллар-рубль опустилась к минимуму за семь лет. В последние дни укрепление рубля приостановилось, но обусловившие эту динамику факторы продолжают воздействовать на котировки. Инвесторы, а также субъекты внешнеторговой деятельности по мере возможности переходят на альтернативные валюты. С февраля средний дневной оборот юаня в паре с рублем на Мосбирже вырос в 20 раз. Также на отечественной площадке запускаются торги валютами других стран", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет быстро вернуться к укреплению.

Юрий Попов из SberCIB Investment Research допускает, что уже на следующей неделе Минфин может объявить о покупках валюты. Впрочем, на взгляд аналитика, более вероятно, что он отложит эту меру на несколько недель для противодействия потенциальному резкому укреплению рубля ниже 50 за доллар.