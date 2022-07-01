МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в пятницу вечером ускорил снижение после данных по промышленному сектору США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Австрии может стать максимальной за 47 лет — 8,7%

По состоянию на 17.56 мск курс доллара к иене опускался до 135,14 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,73 иены. До выхода статистики показатель находился на уровне 135,43 иены.

Курс евро к доллару снижался до 1,0396 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0482 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,87%, до 105,6 пункта.

Вечером трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июне упал до 53% с 56,1% в мае, в то время как прогнозировалось снижение до 54,9%.

Евро тем временем продолжает сильно дешеветь к доллару. Ранее стало известно, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее.