МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль ослаб к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подорожал до 54,5 рубля, евро — до 56,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос на 0,08%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 3,05 рубля, до 54,5 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 56,54 рубля.

Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели вырос на 1,1 рубля, евро — на 47 копеек.