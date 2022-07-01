2022-07-01T19:06:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837364372.html
Курс доллара вырос на 3,05 рубля, евро — на 2,85 рубля
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Рубль ослаб к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подорожал до 54,5 рубля, евро — до 56,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара... ПРАЙМ, 01.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс доллара вырос на 3,05 рубля, евро — на 2,85 рубля
Стоимость доллара по итогам торгов 54,5 рублей, евро - 56,54 рубля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль ослаб к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подорожал до 54,5 рубля, евро — до 56,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 3,05 рубля, до 54,5 рубля, евро — на 2,85 рубля, до 56,54 рубля.
Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели вырос на 1,1 рубля, евро — на 47 копеек.