МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы преимущественно небольшим ростом, однако снизились по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает более чем на 2% на фоне сохранения опасений вокруг поставок

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на символические 0,01%, до 7168,65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,14%, до 5931,06 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 12813,03 пункта.

А за текущую неделю FTSE 100 снизился на 0,6%, CAC 40 и DAX – на 2,3% каждый. Такая динамика обусловлена тем, что опасения возможности рецессии все еще остается главным фактором на рынке. Ужесточение монетарной политики мировых центробанков, с одной стороны, может сдержать ускорение инфляции, а с другой – затормозить экономический рост.

На фоне сложившейся ситуации трейдеры обратили внимание на пятничные данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее.

По словам экономиста исследовательской группы CEBR Пушпина Сина (Pushpin Singh), которого цитирует агентства Франс Пресс, эти данные подтверждают намерения Европейского центробанка (ЕЦБ) повысить базовую ставку в июле. Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард сообщила о том, что регулятор может повысить ставки в июле и сентябре.