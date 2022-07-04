МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром стабильна, инвесторы продолжают оценивать перспективы возможной рецессии в мировой экономике, при этом доходность американских госбондов снижается, свидетельствуют данные торгов. Замена доллару: как БРИКС+ реформирует мировую финансовую систему

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,0427 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0428 доллара, курс доллара к иене опускался до 135,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 105,12 пункта.

Разнонаправленные факторы на рынке в начале рабочей недели не дают заметной динамики стоимости доллара. Так, среди трейдеров сохраняются опасения по поводу возможной рецессии, в частности, в США на фоне ожиданий по увеличению ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому глобальная неопределенность служит для американской валюты фактором поддержки. При этом увеличение ставки также поддерживает доллар.

В то же время сдерживает американскую валюту снижение доходности американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускалась четыре торговые сессии подряд, до 2,889% с достигнутых перед падением 3,202%, уровень предыдущего закрытия составлял 2,904%.

Трейдеры ожидают на текущей неделе публикации протокола заседания Федрезерва, которое прошло 14-15 июня. Регулятор по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых. Рынки надеются найти в документе подсказки по поводу дальнейшего изменения ставки, в том числе будет ли сохранен темп повышения.

При этом в пятницу ожидается статистика по безработице в США в июне. Аналитики ожидают, что показатель сохранился на майском уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 270 тысяч.