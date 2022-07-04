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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220704/837374613.html
Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов
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. Рубль продолжает терять позиции, однако несколько откатился от утренних минимумов: на старте торгов доллар подскакивал до 56,51 рубля, евро — доходил до 58,9 рубля, обе инвалюты... ПРАЙМ, 04.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает терять позиции, однако несколько откатился от утренних минимумов: на старте торгов доллар подскакивал до 56,51 рубля, евро — доходил до 58,9 рубля, обе инвалюты обновили максимум с 20 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.