МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает терять позиции, однако несколько откатился от утренних минимумов: на старте торгов доллар подскакивал до 56,51 рубля, евро — доходил до 58,9 рубля, обе инвалюты обновили максимум с 20 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций растет на открытии торгов в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск растет на 0,93 рубля, до 55,43 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 57,59 рубля.