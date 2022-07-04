МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут вслед за общей мировой динамикой, рост немецкого индекса DAX сдерживает слабая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предрекли многим крупным экономикам в рецессию в следующем году

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,93%, до 7235,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5979,76 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 12819,31 пункта.

В понедельник азиатские биржи завершили торги в основном ростом, в пятницу фондовые индексы США также показали рост — в среднем на 1%. Европейские биржи также в понедельник растут, причем наиболее заметно поднимается британский FTSE 100.

Европейский нефтегазовый сектор в ходе торгов растет на 2,5%, в том числе акции итальянской Eni дорожают на 2,1%, Shell — на 2,5%, BP — на 3%.

При этом рост немецкого DAX сдерживает макростатистикой. Согласно официальным данным, Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса — в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, хотя аналитики прогнозировали профицит в 2,7 миллиарда евро. Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%.

Вместе с этим ожидается, что объем торгов на фондовом рынке в понедельник будет сниженным, так как в США торги проводиться не будут в связи с выходным днем.