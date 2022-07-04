МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене в понедельник днем на сохранении спроса на надежные активы в свете сохранения рисков рецессии, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов

По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару рос до 1,0437 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0428 доллара, к иене доллар дорожал до 135,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 105,04 пункта.

Инвесторы продолжают опасаться рецессии мировой экономики из-за жесткой политики центробанков, которые стремятся сдержать рекордно высокую инфляцию. На этом фоне растет спрос на активы-убежища, к которым относится доллар.

Курс евро при этом начал чуть восстанавливаться к американской валюте. Утром евро дешевел, однако смог перейти в "зеленую зону" после того, как на предыдущей неделе он подешевел более чем на 1%.