МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минэнерго согласовало последнюю редакцию совместного с ФАС приказа о начале биржевой торговли углем, а его доля на российском рынке может достигнуть 30% в ближайшие 3-4 года, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев. Минэнерго обозначило цели России на мировом угольном рынке

"Увеличение биржевой торговли. Две недели назад с ФАС мы согласовали друг другу совместный приказ о начале биржевой торговли углем. Начинаем с энергетического угля, в этом году уже 10% всего энергетического угля для муниципальных котельных и электроэнергетиков будет на бирже", — заявил Бобылев на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященному обсуждению энергостратегии России до 2050 года.

Он добавил, что министерство ожидает в дальнейшем увеличения доли угля на бирже. "Вообще планируем выйти процентов на 30 за ближайшие 3-4 года, в том числе запустив такие механизмы. До сих пор далеко не все компании в них верят, но мы по этому пути пошли", — сказал он.

Замминистра энергетики Сергей Мочальников позднее уточнил, что в настоящее время совместный приказ Минэнерго и ФАС проходит стадии согласования.

"Минэнерго России согласовало последнюю редакцию документа и направило ФАС. К концу лета можно ожидать, что приказ будет подписан", — приводит слова Мочальника официальный Telegram-канал ведомства.

Минэнерго и ФАС в конце апреля опубликовали совместный приказ, в котором предложили угольным компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, продавать не менее 10% угля на бирже. Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).