МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером слабо снижается к евро и растет к иене в ожидании выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Заменить доллар: как БРИКС+ реформирует мировую финансовую систему

По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару рос до 1,0436 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0428 доллара, к иене доллар дорожал до 135,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 105,1 пункта.

В последние месяцы основными факторами для рынков стали решения мировых центробанков и заявления их официальных представителей. Продолжающееся ускорение инфляции вынуждает регуляторы ужесточать курс монетарной политики, что ухудшает перспективы экономики.

В среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС США, в рамках которого регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до уровня 1,5-1,75% годовых. Решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Трейдеры рассчитывают получить подробности по прогнозам регулятора относительно ставки в течение года. По данным CME Group, большинство аналитиков ждут, что на следующем заседании ФРС США повысит ставку до 2,25-2,5%.