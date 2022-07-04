МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника символически снизился на 0,09%, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии сократился на 0,09%, до 2404,66 пункта, а долларовый РТС — на 2,16%, до 1249 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 88 копеек – до 55,38 рубля, курс евро — на 1,2 рубля, до 57,74 рубля.