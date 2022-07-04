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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220704/837379938.html
Российский рынок акций закрыл торги слабым снижением
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Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника символически снизился на 0,09%, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии... ПРАЙМ, 04.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника символически снизился на 0,09%, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии сократился на 0,09%, до 2404,66 пункта, а долларовый РТС — на 2,16%, до 1249 пунктов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 88 копеек – до 55,38 рубля, курс евро — на 1,2 рубля, до 57,74 рубля.