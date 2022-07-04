МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника достигла нового исторического ценового максимума в 68 322 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла в понедельник на 1,57%, до 68 322 рублей за тонну, превысив прошлый максимум. С начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды в январе-феврале и в июне.

При этом бензин на бирже подешевел. Так, марка Аи-92 по итогам торгов сбавила 1,68%, опустившись до 38 003 рублей за тонну, Аи-95 подешевел на 0,95%, до 41 900 рублей. Дизельное топливо подорожало на 0,11%, до 54 438 рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 0,38%, до 8 445 рублей. Мазут прибавил в цене 6,38%, его стоимость составила 16 081 рубль за тонну.