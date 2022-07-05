МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на новостях о возможной частичной отмене пошлин на импорт из КНР в США, свидетельствуют данные торгов. Китай и США обсудили мировую экономику и двусторонние проблемы

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11% — до 3401,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2228,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,69%, до 21985,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,52% — до 2334,92 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6650,4 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,95%, до 26401,5 пункта.

Во вторник азиатские индексы преимущественно растут, рынки реагируют на позитивные новости из США. Как сообщила газета Wall Street Journal, президент США Джо Байден на текущей неделе намерен объявить об отмене пошлин на импорт ряда товаров из КНР в попытках добиться снижения бьющей рекорды инфляции. Помимо этого, власти США планируют запустить механизм, позволяющий импортерам самостоятельно запрашивать отмену пошлин на товары из КНР.

В то же время трейдеры оценивают и ряд негативных новостей. Так, согласно данным статистического управления Кореи, в июне потребительские цены выросли на 6% по сравнению с прошлым годом, показатель оказался максимальным с ноября 1998 года, когда инфляция достигала 6,8%. При этом также стало известно, что инфляция на Филиппинах близка к четырехлетнему максимуму, что укрепляет перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки.

Кроме того, инвесторы оценивают решение Центробанка Австралии, который повысил ставку до 1,35% годовых с 0,85%.