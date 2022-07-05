МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на усилении опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару упал до минимума с 2002 года

По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,39%, до 30941 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11548,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3811,5 пункта.

Во вторник на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения. Биржи Европы падают в среднем на 1% на рисках энергетического кризиса. Норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне подскочили цены на газ.

Рост цен на энергоносители отразится на инфляции, которая и без того находится на высоком уровне. Федеральная резервная система (ФРС) США, как и Европейский центральный банк (ЕЦБ), повышает ставки, чтобы обуздать инфляцию. Однако слишком резкое повышение ставки может привести к рецессии экономики, которая начинает казаться рынкам неминуемой.

"ФРС, вероятно, останется агрессивной в своей борьбе с инфляцией. В то же время европейский рост замедляется. Это усиливает опасения по поводу экономического роста в США", — отметил глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement), чье мнение приводит агентство Блумберг.