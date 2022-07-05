Фьючерсы на американские индексы снижаются на усилении опасений за перспективы мировой экономики
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются во вторник на усилении опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,39%, до 30941 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11548,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 3811,5 пункта.
Во вторник на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения. Биржи Европы падают в среднем на 1% на рисках энергетического кризиса. Норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне подскочили цены на газ.
Рост цен на энергоносители отразится на инфляции, которая и без того находится на высоком уровне. Федеральная резервная система (ФРС) США, как и Европейский центральный банк (ЕЦБ), повышает ставки, чтобы обуздать инфляцию. Однако слишком резкое повышение ставки может привести к рецессии экономики, которая начинает казаться рынкам неминуемой.
"ФРС, вероятно, останется агрессивной в своей борьбе с инфляцией. В то же время европейский рост замедляется. Это усиливает опасения по поводу экономического роста в США", — отметил глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837386323.html