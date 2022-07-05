События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июля
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|-2,7%
|-0,6%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Европейского центрального банка по вопросам немонетарной политики
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (июнь)
|45,4
|11:10
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|56,4
|55
|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-1,3%
|0,4%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|1,3%
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|51,2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|51,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|50,2
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)
|55,9
|54,3
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май)
|11,4 млн
|11 млн
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,799 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Россети Центр — СД (план перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024)
https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837388955.html