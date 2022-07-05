МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника значительным падением из-за усиления опасений за мировую экономику и перспективах энергетического кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 2,86%, до 7025,47 пункта, французский CAC 40 — на 2,68%, до 5794,96 пункта, немецкий DAX — на 2,91%, до 12401,2 пункта.

Во вторник цены на газ в Европе подскочили до 1870 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о том, что норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. Кроме того, поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" в восточном направлении из Германии в Польшу остановлены на 2 дня в связи с плановыми ремонтными работами.

Продолжающийся рост стоимости энергоносителей является основным фактором ускорения инфляции – процесса, который вынуждает мировые центробанки предпринимать более агрессивные шаги в отношении курса монетарной политики. Это, как считают аналитики, ведет к ухудшению состояния экономики. Новости вторника подкрепили эти опасения и привели к падению курса евро до двадцатилетних минимумов, а также снижению на фондовых рынках США.

Давление на фондовые рынки Европы также оказал обвал цен на нефть на 10%. Акции таких европейских энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подешевели на 7%, 8,6% и 6,4% соответственно.