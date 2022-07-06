МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, трейдеры пытаются уйти от риска на фоне нестабильной ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к мировым валютам сохраняется на рекордном за 20 лет уровне

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,34% — до 3358,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 2209,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,62%, до 21499 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 1,5% — до 2307,27 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,14%, до 26124 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 6602,5 пункта.

В среду биржи АТР заметно снижаются. Рынки сосредоточились на различных рисках, включая инфляцию, цены на нефть и действия центральных банков. Инвесторы опасаются возникновения рецессии в результате замедления экономики.

"Рынок действительно воспринимает замедление роста как основной драйвер сегодня'', — заявил генеральный директор Simplified Asset Management Пол Ким (Paul Kim), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.