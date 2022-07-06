МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) во вторник сообщила, что JPMorgan Chase & Co придется заплатить штраф в размере 850 000 долларов из-за того, что банк не сообщил об определенных валютных свопах. Reuters рассказал о противоречии в американской экономике

Комиссия выяснила, что JPMorgan не уведомил почти о 2,1 миллиона краткосрочных сделок по валютным свопам, состоявшихся с сентября 2015 года по февраль 2020 года.

Согласно CFTC, банк утверждает, что уже раскрыл все не заявленные ранее сделки по свопам, которые должен был раскрыть.

Представитель JPMorgan не ответил на просьбу Reuters дать комментарии.