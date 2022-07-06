МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро ускорил падение, опустившись ниже 1,02 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскочил выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Путин обсудил с президентом Шри-Ланки сотрудничество в энергетике

По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,0192 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара, курс доллара к иене — до 135,47 иены со 135,87 иены. А индекс доллара увеличивался на 0,42% — до 106,98 пункта. Минутами ранее индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.

Евро слабеет на усилении опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Рост цен на энергоносители может, в свою очередь, привести к ускорению инфляции. Для того чтобы сдержать рост потребительских цен Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на "активы-убежища", к которым относится доллар.

Индекс доллара представляет собой средний расчетный курс шести валют к доллару. В корзину входят с разными весами евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. При этом в корзину не входит юань, хотя Китай — тоже один из крупнейших торговых партнеров США.