БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Источник в Евросоюзе сообщил журналистам, что создание цифрового евро не означает полного ухода от наличных денег в еврозоне. Экспортеры рассчитывают собрать 87,35 миллиона тонн пшеницы в 2022 году

"В целом есть консенсус, что цифровой евро должен существовать одновременно с наличными деньгами, он не предполагает их замену", — сказал он.

Европейский центральный банк, монетарный регулятор еврозоны, готовит проект введения цифрового евро. Это будут электронные деньги, выпускающиеся Евросистемой — ЕЦБ и национальными Центробанками стран еврозоны. Ими смогут пользоваться как физлица, так и юрлица. Решение о реализации этого проекта возможно будет принято к концу 2023 года.

Сначала будет фаза разработки и тестирования технических решений, которая может продлиться три года, сообщал ЕЦБ.