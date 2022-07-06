МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 19 июля начнет торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ Биржа" планирует начать выплату дивидендов по иностранным акциям

"Девятнадцатого июля 2022 года Московская биржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт", — сообщается в пресс-релизе.

Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ, входит в Группу "Московская биржа"). Торговый код индекса – WHCPT. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 года, говорится в сообщении.

Торговый код расчетного фьючерсного контракта на индекс пшеницы – WHEAT. К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года. Цена исполнения контракта будет равна среднеарифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки СРТ Новороссийск за предшествующий дню исполнения контракта календарный месяц, уточняется там же. Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в вечернюю сессию

Длинный торговый код маржируемого опциона на расчетный фьючерсный контракт на индекс пшеницы — WHEAT, короткий код – H4. К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и октябре 2022 года, отмечается там же.

"Для участников аграрного рынка новый инструмент должен стать индикатором стоимости пшеницы в режиме реального времени, открыть широкие возможности по управлению ценовыми рисками и удобным способом инвестирования в российский рынок пшеницы. Контракт является расчетным, а значит отсутствует риск физической поставки товара по контракту", — приводятся слова управляющего директора по деривативам Московской биржи Владимира Ярового.