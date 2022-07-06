МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (май) 10,495 млрд австрал. долл 10,725 млрд австрал. долл
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 10,5%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь) 1%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,7% 0,4%
10:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда -0,7%  
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
12:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 2,046%  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 128 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Объем экспорта 252,6 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 339,7 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 231 тыс 230 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (май) -87,1 млрд долл -84,9 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (май) 1,5 млрд канад. долл 2,4 млрд канад. долл
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь) 72  
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -2,762 млн барр -1,1 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,782 млн барр  
19:05 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
20:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.07) 586,1 млрд долл (на 24.06)  
  RUB Абрау-Дюрсо — СД (выборы председателя СД)    
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — СД (выборы председателя СД)    