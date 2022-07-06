МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Британский фунт в среду упал к минимумам более чем за два года против доллара США, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается удержаться на своем посту после того, как ключевые члены его правительства подали в отставку. Стоимость нефти Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с 25 апреля

Министр финансов и министр здравоохранения во вторник вечером подали в отставку вместе с некоторыми другими членами кабинета министров, заявив, что больше не могут оставаться в составе правительства после последней серии скандалов, повредившей его репутации.

По состоянию на 11.20 по Гринвичу пара фунт/доллар упала на 0,41%, развернувшись вниз после умеренного роста ранее в ходе сессии и упав к минимуму вторника 1,1899, который является самым низким уровнем с марта 2020 года.

"Рынки сейчас чуть не ли списали со счетов Бориса Джонсона в качество премьер-министра", — сказал Адам Коул из RBC Capital Markets.

Между тем фунт вырос на 0,43% против евро. Пара евро/фунт торговалась по 0,8562. Единая европейская валюта упала до самого низкого уровня с декабря 2002 года на опасениях относительно того, как рост цен на энергоносители повлияет на экономику еврозоны.

Беспокойство по поводу рекордно высокой инфляции в Великобритании и замедления экономики остаются ключевыми факторами, способствующими ослаблению фунта.

Банк Англии во вторник предупредил, что перспективы экономики Великобритании и мировой экономики ухудшились.

Аналитики ожидают, что регулятор повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании 4 августа. Это станет уже шестым повышением с декабря в рамках усилий центрального банка по обузданию инфляции, достигшей 40-летних максимумов.

Коул отметил, что Банк Англии, вероятно, предпочтет повысить ставку на 50 б.п., а затем перейдет к повышениям на 25 б.п.

"В результате ставки все же останутся ниже уровня, учитываемого сейчас в котировках на рынке, и мы будем склонны придерживаться негативного прогноза по фунту, поскольку внимание переключится на слабый рост экономики и высокую инфляцию быстрее, чем рынок учитывает в данный момент", — сказал он.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл в среду заявил, что "в Комитете (по денежно-кредитной политике) больше нет единого мнения по краткосрочным перспективам ставок". Комитет сравнивает непосредственные последствия инфляция с эффектом от дезинфляции в среднесрочной перспективе.

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф сказал, что центральный банк сделает "все необходимое" для того, чтобы не допустить укоренение высокой инфляции в экономике.

Опасения, связанные с Brexit, остаются на заднем плане, и неясные перспективы североирландского протокола, а также торговых отношений Великобритании и ЕС представляются понижательным риском для фунта.