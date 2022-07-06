МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Британский фунт вернулся к двухлетним минимумам против доллара

По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 30986,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,15%, до 11308,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 3829,3 пункта.

Позднее выйдет протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор повысил базовую ставку до 1,5-1,75% годовых. Трейдеры рассчитывают найти подсказки по дальнейшим действиям регулятора в монетарной политике.

Продолжающееся ускорение инфляции вынуждает мировые центробанки прибегать к более агрессивным действиям для ее сдерживания. Однако это может иметь серьезные негативные последствия для экономики. Аналитики Mizuho International Plc, которых цитирует агентство Блумберг, отмечают, что ситуация для рисковых активов на данный момент остается неясной.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 55,3% с 55,9% в мае, в то время как аналитики ожидали сокращения показателя до 54,3%.