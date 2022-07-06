МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду растут на фоне сокращения ежедневной добычи и прогнозов более жаркой, чем ожидалось ранее, погоды на следующей неделе. Увеличение температур воздуха способствует росту спроса на природный газ из-за использования кондиционеров. Цены на нефть снижаются на опасениях перспектив спроса

Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX недавно торговались с повышением примерно на 1,3%.

С начала года фьючерсы на природный газ в США выросли примерно на 52%, так как повышение цен в Европе и Азии спровоцировало увеличение спроса на американский СПГ. Начавшаяся 24 февраля российская спецоперация на Украине лишь усилила спрос на американский СПГ из-за опасений, что Москва может прекратить поставки в Европу.

С середины июня ежедневные поставки российского газа в Европу составляют около 3,7 млрд кубических футов против 6,5 млрд кубических футов в день в начале июня и среднего показателя июля 2021 года 9,4 млрд кубических футов в день.

По словам аналитиков, приостановка работы СПГ-терминала Freeport 8 июня привела к сокращению объема доступного для экспорта газа, особенно в Европу. Вместе с тем приостановка работы терминала Freeport позволит быстрее нарастить к зиме запасы природного газа в хранилищах США.

Избыток предложения на внутреннем рынке спровоцировал снижение цен на природный газ в США более чем на 40% по сравнению с почти 14-летним максимумом 9 долларов за млн БТЕ, достигнутым в начале июня, незадолго до приостановки работы терминала Freeport.