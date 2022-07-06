МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Японский инвестиционный банк Nomura в среду сообщил, что ожидает падения британского фунта в ближайшие месяцы до самого низкого уровня против доллара США с 1985 года. Цены на газ в США растут на фоне укрепления спроса

"Мы ожидаем падения пары фунт/доллар до 1,15 к концу июля и до 1,10 к концу сентября", — сообщил аналитик банка Джордан Рочестер. Ранее в банке ожидал достижения уровня 1,18.

США становятся ключевым поставщиком энергоносителей в Европы, ввиду чего условия торговли меняются в пользу доллара, отметил Рочестер.

Он добавил, что Банк Англии, скорее всего, не оправдает ожиданий инвесторов, рассчитывающих на повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов в августе.

По состоянию на 13.30 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась по 1,19.