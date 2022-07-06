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https://1prime.ru/Financial_market/20220706/837402240.html
Nomura ожидает падения фунта против доллара до самого низкого уровня
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Японский инвестиционный банк Nomura в среду сообщил, что ожидает падения британского фунта в ближайшие месяцы до самого низкого уровня против доллара США с 1985 года. "Мы ожидаем... ПРАЙМ, 06.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Японский инвестиционный банк Nomura в среду сообщил, что ожидает падения британского фунта в ближайшие месяцы до самого низкого уровня против доллара США с 1985 года.
"Мы ожидаем падения пары фунт/доллар до 1,15 к концу июля и до 1,10 к концу сентября", — сообщил аналитик банка Джордан Рочестер. Ранее в банке ожидал достижения уровня 1,18.
США становятся ключевым поставщиком энергоносителей в Европы, ввиду чего условия торговли меняются в пользу доллара, отметил Рочестер.
Он добавил, что Банк Англии, скорее всего, не оправдает ожиданий инвесторов, рассчитывающих на повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов в августе.
По состоянию на 13.30 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась по 1,19.