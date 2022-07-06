МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Канадский доллар в среду немного укрепился против доллара США на фоне возвращения некоторого спокойствия на мировые финансовые рынки после турбулентности последних дней, спровоцированной опасениями относительно рецессии. Nomura ожидает падения фунта против доллара до самого низкого уровня

Европейские фондовые рынки в среду выросли, а цены на нефть, которая является одной из основных статей канадского экспорта, стабилизировались около 100 долларов США за баррель после падения более чем на 8% во вторник.

И все же спрос на активы-убежища остается высоким, что помогает укрепляться американскому доллару, который на фоне падения евро достиг новых 20-летних максимумов против корзины других основных валют.

В среду канадский доллар торговался с повышением на 0,1%, по 1,3020 канадского доллара за доллар США, или по 76,80 американских центов. Ранее он торговался в диапазоне от 1,3013 до 1,3064, а во вторник опустился до минимума с ноября 2020 года, 1,3083 за доллар США.

Июньский отчет о занятости в Канаде, который должен выйти в пятницу, может помочь формированию ожиданий относительно размера повышения процентной ставки Банка Канады на следующей неделе.

Денежные рынки прогнозируют повышение ключевой ставки на три четверти процентного пункта, что станет самым большим повышением за 24 года.

Повышение процентных ставок спровоцировало охлаждение некогда перегретого рынка жилья Канады. Цены на жилье в Большом Торонто в июне снизились четвертый месяц подряд.

Доходность канадских гособлигаций со всеми сроками погашения снизилась вслед за доходностью казначейских облигаций США. Для 10-летних бумаг она опускалась до 3,026%, что является минимумом с 3 июня, но затем восстановилась до 3,054%, что на 2,3 базисных пункта меньше уровня закрытия предыдущего дня.