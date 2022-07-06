МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает расти по отношению к евро в ожидании выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в США растут на фоне укрепления спроса

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,0194 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 135,57 иены со 135,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,48%, до 107,04 пункта. Ранее днем индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.

Позднее выйдет протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор повысил базовую ставку до 1,5-1,75% годовых. Трейдеры рассчитывают найти подсказки по дальнейшим действиям регулятора в монетарной политике. Ожидания сигналов о продолжении резкого повышения ставок Федрезерва привело к сокращению спроса на риск, что поддерживает доллар.

Британский фунт также слабеет по отношению к доллару на фоне политических новостей по стране. Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении в течение дня сообщил ряд других министров и высокопоставленных чиновников. Однако, как сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), политические риски не окажут значительное влияние на британские активы.

"Сейчас у нас на уме слишком много более серьезных вещей – инфляция, замедление экономики и забастовки", — цитирует аналитика агентство Франс Пресс.