МОСКВА, 6 июл — Прайм. Российские заводы смогут получить лицензии на экспорт свинца после публикации обновленного постановления правительства РФ, соответствующие документы для компаний уже подготовлены к выдаче, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Франция собирается отказаться от ископаемого топлива

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что в Подмосковье приостановил работу крупнейший в России завод по производству вторичного свинца "Фрегат" в результате невозможности экспортировать сырье. Как писала газета, причина заключалась в том, что Минпромторг не выдал предприятию лицензии на вывоз металла за рубеж.

"На данный момент заводы-производители вторичного свинца подготовили документы для получения лицензий по новым требованиям. Со своей стороны подтверждаем, что лицензии "Фрегату" и другим компаниям уже подготовлены к выдаче", — сказали в пресс-службе Минпромторга. "Заводы получат лицензии на экспорт свинца в тот же день, когда будет опубликовано обновленное постановление правительства Российской Федерации", — добавили в министерстве.

Кроме того, в министерстве пояснили, что введение лицензирования экспорта свинца создает стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ (отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи) на территории страны, поэтому в мае кабмином было принято решение о лицензировании экспорта свинца сроком на 6 месяцев.

"Хотя свинцовая отрасль России широко представлена высокотехнологическими предприятиями с высокими экологическими стандартами и качеством выпускаемой металлопродукции, определенную долю российского рынка занимают организации, перерабатывающие ОСКАБ "кустарными" способами, не соблюдая при этом экологические нормы, что негативно сказывается на добросовестных производителях свинца, имеющих все необходимые разрешения и производящих качественный, чистый продукт", — сказали в ведомстве.

Ожидается, что введение лицензирования экспорта свинца необработанного, его отходов и лома позволит уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды (через установление требований по обязательному соблюдению экологических норм производства); создаст стимулы для проведения глубокой комплексной переработки ОСКАБ на территории РФ, а также позволит улучшить ситуацию в отрасли и создать для российских потребителей металла более низкие цены по сравнению с внешним рынком.