МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером снижается более чем на 1,4% и торгуется ниже 1740 долларов за тройскую унцию впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть падают на 3-4%

По состоянию на 18.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 25,2 доллара, или на 1,43%, до 1738,45 доллара за тройскую унцию. Ниже этой отметки стоимость золота впервые опустилась сентября 2021 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% — до 19,108 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в среду вечером наблюдается падение цены на 1,4%, за два дня его стоимость снизилась на 4%. Впервые за 9 месяцев золото торгуется на отметки ниже 1740 долларов за тройскую унцию. Такой динамике способствует ралли курса доллара к корзине валют шести стран, что, в свою очередь, обусловлено перспективами повышения учетной ставки Федрезервом США. В ходе торгов дня индекс доллара подскакивал до 107,2 пункта впервые с декабря 2002 года.

В среду вечером ожидается публикация протокола июньского заседания Федрезерва США. Трейдеры рассчитывают найти подсказки по дальнейшим действиям регулятора в монетарной политике.