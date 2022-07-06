МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо снизился в среду: курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77 рубля на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,21%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,2 рубля, до 63,35 руб, евро — на 1,17 рубля, до 64,77 рубля.

Стоимость нефти падала вечером на 3,3%, до 99,4 доллара за баррель сорта Brent.