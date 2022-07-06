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2022-07-06T19:21:08+03:00
2022-07-06T19:21:08+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220706/837403495.html
Доллар завершил торги ростом до 63,35 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Рубль ощутимо снизился в среду: курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77 рубля на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо снизился в среду: курс доллара вырос до 63,35 рубля, евро — до 64,77 рубля на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,2 рубля, до 63,35 руб, евро — на 1,17 рубля, до 64,77 рубля.
Стоимость нефти падала вечером на 3,3%, до 99,4 доллара за баррель сорта Brent.