МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к вечеру среды выросли почти на 5%, до 1840 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Доллар завершил торги ростом до 63,35 рубля

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF начали торги на отметке 1634,8 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, –7% к расчетной цене вторника — 1758,1 доллара). После снижения примерно до 1620 долларов котировки к полудню перешли к росту и к вечеру достигли 1845,7 доллара (+5%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1840 долларов (+4,7%).

Цены на газовые фьючерсы накануне впервые с начала марта достигли отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров на ожидании снижения поставок из Норвегии в связи с забастовками сотрудников нефтегазовой отрасли.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.