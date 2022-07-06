МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды коррекционным ростом в пределах 2% после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли почти на 5%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,17%, до 7107,77 пункта, французский CAC 40 — на 2,03%, до 5912,38 пункта, немецкий DAX — на 1,56%, до 12594,52 пункта.

Рынки Европы в среду корректировались после падения вторника сразу на 3% из-за опасений рецессии, усилившихся на фоне забастовки работников энергетического сектора в Норвегии.

Кроме того, эксперты полагают, что резкое падение цен на нефть, которое наблюдается второй день подряд, может оказывать поддержку фондовым рынкам. По словам старшего инвестиционного менеджера Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон (Katie Nixon), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, снижающиеся цены на энергию могут ослабить ускорение инфляции.

Трейдеры также обратили внимание и на корпоративные новости. В среду акции Just Eat Takeaway подорожали на 15,5% после новостей о соглашении с Amazon, которое позволит Amazon приобрести долю в 2% в сервисе доставки еды Grubhub (принадлежит Just Eat Takeaway). При этом позже доля может быть увеличена до 15%.