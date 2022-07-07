МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота вернется к росту к концу текущего года, а в случае "идеального шторма" в мировой экономике оно может подорожать до 3 тысяч долларов за тройскую унцию, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Власти выделят регионам один миллиард рублей на лекарства

"Ближе к концу года можно ждать роста к 2000 долларов за тройскую унцию, а если продовольственный, энергетический, эпидемиологический и экономический кризисы сольются в один "идеальный шторм", то цена может взлететь и выше 3000 долларов", — сказал он.

Цена на золото 6 июля упала до девятимесячного минимума, ниже 1740 долларов за тройскую унцию. По мнению Финкельштейна, технически сейчас золото может откатиться в район 1670-1680 долларов.

"Страхи по поводу рецессии в ЕС в ближайшее время будут нарастать, так что откат к вышеуказанной точке можно будет увидеть уже до конца июля", — сказал эксперт, напомнив что в прошлом году ниже этого показателя цены на драгметалл не опускались.

Он считает, что откат цены золота последних дней напрямую связан с ростом опасений насчет рецессии в мировой экономике и все более очевидным для многих снижением мирового ВВП. Однако в дальнейшем золото все равно будет оставаться сильным активом для ультраконсервативного инвестирования и своеобразной "тихой гаванью" для трейдеров и инвесторов, уверен Финкельшнейн.