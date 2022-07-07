МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на улучшении настроений на мировых рынках после падения в начале недели, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото демонстрируют рост после резкого падения

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,32%, до 31113 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 11918,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3857,5 пункта.

Начало недели на фондовых рынках омрачили опасения вокруг экономического развития. В Норвегии начались забастовки сотрудников нефтегазовых компаний, из-за которых была приостановлена добыча. Цены на газ подскочили, рынки стали волноваться, что инфляция ускорится еще сильнее и центробанки в попытках сдержать ее повергнут экономику в рецессию. Цены на нефть на этом фоне упали до минимумов с апреля.

В четверг рынки оправились от шока. Биржи Европы растут более чем на 1%, фондовые рынки АТР закрылись ростом тоже примерно на 1%, нефть дорожает на 0,7%, а газ — на 5%.

Оптимизма на рынки также добавили предварительные данные по выручке южнокорейского Samsung Electronics. Производитель электроники оценил объем выручки во втором квартале 2022 года в среднем в 77 триллионов вон (58,9 миллиарда долларов), что на 20,9% выше показателя годичной давности.

Инвесторы также ожидают публикации ряда статданных по США. Позднее в четверг будут обнародованы данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в мае снизился до 84,9 миллиарда долларов с 87,1 миллиарда долларов в апреле. В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 2 июля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на тысячу — до 230 тысяч заявок.