МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс евро в четверг вечером после кратковременного роста вновь снижается к доллару на опасениях рецессии как в Европе, так и в мире, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 0,21%

По состоянию на 18.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,0163 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0181 доллара, курс доллара к иене рос до 135,96 иены со 135,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 107,16 пункта. При этом в ходе торгов среды курс евро также опускался ниже 1,02 доллара — на тот момент впервые с декабря 2002 года. Утром четверга евро робко восстанавливался к доллару, но к вечеру растерял коррекционную динамику.

Несмотря на преобладающий в четверг оптимизм, опасения замедления мировой экономики по-прежнему сохраняются. Продолжающееся ускорение инфляции и сохраняющаяся геополитическая неопределенность оказывают сильное давление на состояние экономики. Это, как говорят аналитики, создает сложную ситуацию для финансовых регуляторов, в частности для Европейского центробанка (ЕЦБ).

"Надвигающаяся рецессия не только в еврозоне, но и в США… должна помешать ЕЦБ выйти за рамки первоначальной нормализации (монетарной политики – ред.), что удержит ставки на прежних уровнях до 2023 года", — цитирует агентство Блумберг экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski). Сохранение мягкой монетарной политики будет способствовать ослаблению евро.

В пятницу валютные трейдеры будут оценивать данные по безработице в США, которая, как полагают аналитики, в июне осталась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 268 тысяч.