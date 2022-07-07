Курс доллара снизился до 61,95 рубля, евро — до 63,6 рубля
https://1prime.ru/Financial_market/20220707/837418337.html
Эксклюзив
Европа и Азия начали "великую газовую войну"
Эксклюзив
Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть
Эксклюзив
"Борис, ты не прав". Во что выльется отставка Джонсона
Эксклюзив
Россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать во дворе дома
Эксклюзив
Свято место пусто не бывает: чем Европа заполнит пустые газохранилища
Эксклюзив
Эксперт объяснил, как надо поступить с "Северным потоком — 2"
Финансы
Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту
Эксклюзив
Дачникам рассказали, кому разрешат держать кур и кроликов
Эксклюзив
Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей
Эксклюзив
Россиянам объяснили, почему рубль неожиданно и жестко просел
Эксклюзив
Не продешевить. Япония хочет отдать часть своего газа в добрые руки
Статьи
Ищи кому выгодно. Кто и зачем скупает банкротные авто
Эксклюзив
Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах
https://1prime.ru/Financial_market/20220707/837418337.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.