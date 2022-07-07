МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль ощутимо вырос в четверг: курс доллара снизился до 61,95 рубля, евро — до 63,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 0,21%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,4 рубля, до 61,95 рубля, евро — на 1,17 рубля, до 63,6 рубля.