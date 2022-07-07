МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Компания Dalliance Services Company (DSC), принадлежащая крупнейшему акционеру Qiwi Сергею Солонину, сделала предложение акционерам платежного сервиса по выкупу акций класса В и ADR на сумму до 25 миллионов долларов, говорится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. СМИ: в Сербии на девять процентов подорожает СПГ для конечных потребителей

"Dalliance Services Company, принадлежащая Сергею Солонину, крупнейшему акционеру и председателю совета директоров Qiwi PLC, предлагает выкупить за 25 миллионов долларов акции Qiwi класса B номинальной стоимостью 0,0005 евро за акцию и акции компании, представленных американскими депозитарными расписками, каждая из которых представляется по цене не менее 2,2 доллара и не более 2,7 доллара", — говорится в документе.

Согласно документу, Dalliance Services Company может воспользоваться своим правом на приобретение дополнительных 2% акций компании. По максимальной цене в 2,7 доллара за акцию DSC может приобрести примерно 9,26 миллиона акций, если сделка будет одобрена, что составит примерно 17,7% от всех акций компании. По минимальной цене в 2,2 доллара за акцию DSC может купить 11,36 миллиона акций компании, что составит приблизительно 21,7% от всего пакета акций Qiwi.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В номинальной стоимостью 0,0005 евро. Одна акция класса А представляет 10 голосов, одна акция класса В – один голос.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.