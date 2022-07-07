МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером коррекционно растет после снижения на 4% за предыдущие две торговые сессии, когда она упала до минимального уровня с сентября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снизился на 1,4 рубля, евро — на 1,17 рубля

По состоянию на 19.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,9 доллара, или на 0,23%, до 1740,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% — до 19,223 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в четверг наблюдается коррекционная динамика после того, как днем ранее его стоимость опустилась до минимального уровня с сентября 2021 года. Такой динамике способствовали опасения глобальной рецессии на фоне повышения процентных ставок и антироссийских санкций.

Кроме того, падению котировок золота накануне способствовало ралли на рынке американской валюты. Так, индекс доллара в среду поднимался выше 107 пунктов впервые с декабря 2002 года.

В пятницу рынки будут оценивать данные по безработице в США, которая, как полагают аналитики, в июне осталась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 268 тысяч.