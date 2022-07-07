МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг выросли почти на 8%, до 1945 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость золота коррекционно растет после падения на 4%

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1865 долларов (+3,4% к расчетной цене среды — 1803,5 доллара). Вскоре котировки — впервые с 9 марта — преодолели отметку в 1900 долларов, а к полудню опустились почти до 1820 долларов (+0,9%), что стало ценовым минимумом торгов. Затем котировки заметно ускорили темпы роста и к вечеру достигли 1974,8 доллара (+9,5%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1945,9 доллара (+7,9%).

Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 7 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов по TTF составляла 880,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля достигла 1800 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров.

Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может — если объемы газа не будут перенаправлены на альтернативные маршруты — усугубить нехватку газа на европейском рынке.