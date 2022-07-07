МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга ростом на 1-2% на фоне увеличения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на восемь процентов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,14%, до 7189,08 пункта, французский CAC 40 — на 1,6%, до 6006,7 пункта, немецкий DAX — на 1,97%, до 12843,22 пункта.

В четверг наблюдается повышение рисковых настроений – биржи Азии закрылись в плюсе, а американские индексы растут в пределах 2%. Мировые рынки восстанавливаются после массовых распродаж из-за опасений рецессии.

Дополнительную поддержку европейским индексам оказывает и восстановление цен на нефть после обвала вторника и среды. Акции таких энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 4,5%, 4,2% и 3,6% соответственно.

При этом, несмотря на позитивную динамику, аналитик британской инвестиционной компании Royal London Asset Management Тревор Гритэм (Trevor Greetham), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что рынки ожидает "вторая фаза" снижения, связанная с сезоном отчетности. Ранее ряд компаний уже сообщили о понижении прогнозов по результатам за прошедший квартал.